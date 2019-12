La polemica di Natale sbarca a Palermo

E’ polemica sull’arrivo del circo Orfei a Palermo. I tendoni che dal 21 dicembre al 26 gennaio occuperanno l’area di piazzale Giotto sono oggetto di discussione all’interno del consiglio comunale e tra i cittadini che non vogliono gli animali negli spettacoli.

Qualche giorno fa Fabrizio Ferrandelli ha presentato un atto di diffida e di revoca delle autorizzazioni rilasciate al Circo Darix Orfei, per gli spettacoli che si dovrebbero tenere in piazzale Giotto.

“Le motivazioni della diffida – spiega Ferrandelli – riguardano la mobilità di piazzale Giotto in cui sono presenti capolinea Amat ed AST, oltre a numerosi parcheggi utilizzati dai cittadini, considerata anche la presenza di numerosi uffici pubblici in zona. L’area è anche un importante asset cittadino, non solo per la mobilità, ma anche per la presenza di un centro comunale di raccolta dei rifiuti. In più, la presenza del Circo aumenterebbe l’intensità di ingolfamento di traffico dovuto alla copresenza del “Luna Park”, della Fiera di Natale e persino del mercatino rionale. Questo provvedimento – precisa – conferma ancora una volta l’assenza di pianificazione e governance sulle politiche della mobilità urbana.

Infine – conclude Ferrandelli – credo che Palermo debba dire “no” allo sfruttamento e all’utilizzo di animali lanciando un messaggio positivo alle nuove generazioni. Ed è proprio l’amministrazione che dovrebbe farsi carico di tale onere, non rilasciando autorizzazioni a quelle organizzazioni che all’interno dei propri spettacoli prevedano lo sfruttamento degli animali”.

Anche i cittadini levano la loro voce contro l’arrivo del circo Orfei. A far discutere è la presenza degli animali, circostanza non gradita a chi non vorrebbe vederli sottratti al loro habitat naturale.

“Il circo se volete può essere fatto, ma non con animali, li fate solo soffrire, non è il loro habitat…spero che si avveri questa cosa,mettete clown, trapezisti, giocolieri… il divertimento sarà assicurato senza sacrificare quei poveri animali innocenti”

“Non per infierire sul lavoro altrui, ma vedere questi animali “scimmiottare” per far trastullare la platea non mi diverte per niente. Elefanti,tigri..etc devono stare nel loro habitat “liberi”. L’egoismo dell’uomo non ha limite!”

“Circa dieci anni fa, ultima volta che andai al circo…ricordo ancora il senso di schifo che provai seduto li, davanti a quei poveri animali e circondato da tutte quelle persone che ridevano felici non capendo un cazzo di cosa in realtà avevano davanti agli occhi, sfruttamento e sofferenza allo stato puro… Ai bambini bisogna insegnare altro…”

“Mi raccomando famigliuole, portate i vostri pargoli a vedere quei poveri animali del circo, mi raccomando insegnate loro il senso di libertà e sfruttamento”

“E chi diamine se ne frega? Non ci sono parole che qualifichino le barbarie dietro a ogni circo. Povere creature picchiate, imprigionate, vessate, schiavizzate per il divertimento dell’essere umano. Non portate i vostri figli ad assistere a questa mostruosità! Che i circhi posano smettere presto di esistere!”