L’Ars ha espresso parere negativo alla proposta di modifica dello Statuto, presentata al Senato: disegno di legge costituzionale “Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per modifica degli statuti medesimi”.

L’Ars era chiamata a dare parere su un Disegno di legge costituzionale, il n. 29 depositato al Senato, che prevedeva che le future modifiche dello Statuto Regionale votate dal Parlamento nazionale potessero essere respinte dall’ARS solo con un voto a maggioranza dei due terzi e non a maggioranza semplice. Una limitazione dell’autonomia proposta da tre senatori sudtirolesi Durnwalder, Steger e Unterberger

Il parere contrario a questo ddl, illustrato nel corso della seduta dal presidente della commissione per la revisione dello Statuto Elvira Amata, è stato condiviso dall’aula. L’esame del ddl sui revisori dei conti, previsto per oggi è slittato, invece, a martedì 16 ottobre. La prossima seduta si terrà dopodomani, alle 16, quando sarà presenta a Sala d’Ercole il presidente della Regione Nello Musumeci per illustrare la situazione relativa all’emergenza rifiuti.

Resta pendente, invece, l’altro ddl che riguarda l’introduzione dell’insilarità nello statuto siciliano, propoosta da avanzare dalla Sicilia a Roma per la modifica costituzionale LEGGINE QUI