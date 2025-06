Noi Moderati, il,partito di centro apre alla società civile e agli esponenti del mondo cultureale che condividono nil programma. Il coordinatore Massimo Dell’Utri annuncia una nuova fase: “Il partito si struttura nel territorio affidando le aree tematiche a esponenti della società civile che condividono il nostro programma”

La riorganizzazione del partito

“Nel lavoro di riorganizzazione del partito nel territorio, affidiamo a persone di comprovata esperienza e valore professionale la guida di dipartimenti su varie aree tematiche. In questa prospettiva raccogliamo l’indicazione dell’On. Antonello Antinoro nominando Enzo Randazzo Responsabile delle Politiche culturali di Noi Moderati in Sicilia” spiega Massimo Dell’Utri, coordinatore Noi Moderati in Sicilia.

Chi è Randazzo

Enzo Randazzo, professore e dirigente scolastico, scrittore e saggista, impegnato in iniziative culturali e di promozione e crescita del territorio, ha maturato una grande esperienza politica in partiti di centro.

“A lui il nostro pieno sostegno, – conclude Dell’Utri – sicuri che saprà valorizzare al meglio il nostro messaggio politico e i valori del popolarismo europeo che ci legano alla tradizione e alla forza della dottrina sociale della Chiesa”.