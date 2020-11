Spettacolo senza autorizzazioni

In questi giorni il video girato a Mondello con tanto di filmato sui social oggi in commissariato. Angela da Mondello, vero nome Angela Chianello, la donna diventata famosa per aver detto a giugno sulla spiaggia palermitana “Non ce n’è coviddi”, e per aver preso parte a diverse trasmissioni televisive, è stata denunciata dalla polizia di Stato dopo il video girato nella spiaggia palermitana.

E’ accusata di avere organizzato uno spettacolo in spiaggia, e dunque su area demaniale, senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla questura. Con lei è stato denunciato anche il suo agente e promoter.

Nel video oltre alla donna ci sono diverse comparse senza mascherine. Per questo motivo sono scattate anche le sanzioni previste dalla norme anti covid.