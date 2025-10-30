Il gip Walter Turturici ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Carmicino, detto Fabio, 40 anni presidente e responsabile della squadra di calcio giovanile di Ciaculli, accusato di aver organizzato e favorito degli incontri tra mafiosi di Misilmeri.

Carmicino era stato arrestato lo scorso maggio insieme a Melchiorre Badagliacco (conosciuto come Antonino, nato a Palermo, 52 anni) e Salvatore Baiamonte (nato a Misilmeri, 53 anni e Giuseppe Gigliotta alias Giusto, nato a Misilmeri, 61 anni. I primi due finirono in carcere Gigliotta insieme a Carmicino ai domiciliari.

E’ stata accolta l’istanza difensiva proposta dall’avvocato Giovanni Castronovo nel corso dell’interrogatorio di garanzia avvenuto dopo la notifica della conclusione delle indagini. I fatti risalgono all’agosto e settembre del 2022 quando Melchiorre Badagliacco gli chiese di poter incontrare degli amici nell’impianto sportivo Ciaculli, di proprietà di Carmicino.

Nel corso dell’interrogatorio l’indagato ha chiarito quanto successe e il tenore dei colloqui con i partecipanti agli incontri che riteneva fossero leciti. Quando leggendo i giornali si accorse chi fossero in realtà Cosimo Sciarrabba e Salvatore Baiamonte, arrestati nel corso di un’operazione antimafia, prese le distanze da Badagliacco interrompendo ogni contatto o rapporto. Argomenti che hanno convinto il giudice che ha disposto la revoca dei domiciliari.