Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Partinico dopo essere sfuggito a un posto di blocco dei carabinieri e aver travolto un pedone durante la fuga. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza a pubblico ufficiale, fuga dopo un incidente stradale con lesioni personali e inosservanza dell’obbligo di fermarsi.

L’inseguimento e l’incidente

La vicenda è iniziata quando i militari hanno intimato l’alt al trentanovenne, che si trovava a bordo di uno scooter. Invece di accostare, l’uomo ha accelerato bruscamente e ha imboccato una strada contromano per seminare le forze dell’ordine.

Durante la corsa a forte velocità, il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha investito in pieno un passante, proseguendo la fuga senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. La vittima dell’impatto è stata subito soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, dove si trova in gravi condizioni.

L’arresto e la convalida

I carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le ricerche in tutta la zona per individuare il fuggiasco. L’uomo è stato rintracciato e bloccato poco dopo nei pressi della sua abitazione.

Dopo l’arresto, il caso è passato al vaglio della magistratura. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento restrittivo nei confronti del trentanovenne.
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