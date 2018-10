Domani a partire dalle 18

Si svolgerà venerdì a partire dalle 18 la Notte Bianca del Liceo Economico Sociale “Regina Margherita” di Palermo.

L’iniziativa, promossa dal Miur e dal Mef, si svolgerà in contemporanea in molti istituti superiori del Paese ed ha lo scopo di diffondere l’opportunità formativa di questo liceo che da alcuni anni è attivo al Regina Margherita ed in altri istituti palermitani.

Nel corso della serata gli studenti animeranno alcuni focus tematici sui temi della pace, della povertà, dei diritti umani, dello spread, dell’economia sostenibile e delle fake news. Il tutto con pannelli informativi e video da loro realizzati. Sarà ospite della serata l’attore Salvo Piparo.

Spazio anche a momenti più ludici con la sessione dolce amaro spread e la sfilata finale “I costumi del mondo”.