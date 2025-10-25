Notte da incubo per due turisti. I carabinieri della stazione Palermo Centro hanno denunciato in stato di libertà quattro uomini di origine nordafricana, di età compresa tra i 17 e i 27 anni, accusati di rapina impropria.

I fatti risalgono a una notte dello scorso giugno, nel quartiere della Vucciria, centro della movida palermitana quando, due giovani turisti, in cerca di una serata di svago, sono stati subito intercettati dal quartetto. Il gruppo avrebbe tentato con insistenza di vendere della droga ai ragazzi ma, di fronte al loro fermo rifiuto, si sarebbe temporaneamente allontanato. La situazione è però degenerata quando i due giovani, dopo aver bevuto, hanno accusato un malore e si sono seduti a terra, in uno stato di semi-incoscienza.

È a quel punto che il gruppo di nordafricani è tornato alla carica e, approfittando della vulnerabilità delle vittime, le ha accerchiate per poi, portare via loro gli effetti personali: cellulari e portafogli custoditi negli abiti. I due turisti hanno tentato invano una reazione. Grazie ai sistemi di videosorveglianza gli autori della rapina sono stati individuati e denunciati