Il rogo spento dai vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato questa notte a Monreale (PA) nelle vicinanze di una scuola elementare. Durante il rogo è sorta anche una lite tra vicini.

Come riporta Filodiretto Monreale, il rogo, di cui ancora non si conoscono le cause, è stato appiccato attorno alla mezzanotte di questa notte nei pressi della scuola primaria della frazione monrealese.

Le fiamme e il fumo hanno svegliato i residenti della zona che sono scesi in strada. Nel corso dei concitati momenti, secondo quanto hanno raccontato alcune persone presenti, sarebbe nata una furibonda lite tra vicini di casa che si trovano sul posto mentre imperversava il rogo.

Sul posto sono giunti dopo pochi minuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.