Un incendio ha causato ore di forte apprensione a Palermo, nella zona compresa tra il quartiere Danisinni e via Colonna Rotta. Le fiamme sono divampate all’interno di una falegnameria situata in via Gabriele Vulpi, avvolgendo rapidamente i locali e minacciando le abitazioni circostanti.

A causa della densa coltre di fumo e del rischio che il rogo potesse propagarsi ulteriormente, le autorità hanno disposto l’evacuazione d’urgenza di sedici appartamenti situati nelle palazzine vicine. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra i residenti, che hanno dovuto abbandonare temporaneamente le proprie case nel cuore della notte.

L’intervento dei vigili del fuoco e le indagini

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco spiegano che l’allarme è scattato attorno alle 2:40. Diverse squadre sono giunte sul posto e hanno lavorato intensamente per circoscrivere le fiamme, mettendo l’incendio sotto controllo prima che potesse causare danni strutturali ancora più gravi agli edifici limitrofi.

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino alla mattina successiva. Sul luogo del sinistro sono ora in corso i rilievi tecnici per risalire alle cause che hanno provocato il rogo, al momento ancora da accertare.
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