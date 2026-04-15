Una violenta ondata di pioggia e temporali ha colpito duramente il capoluogo siciliano e la sua provincia durante l’ultima notte, lasciando dietro di sé una scia di disagi, strade trasformate in fiumi e diversi sinistri stradali che hanno tenuto impegnati i soccorritori fino all’alba.

L’immagine simbolo di via Imera

Uno degli episodi più eclatanti della nottata si è verificato in via Imera, dove il livello dell’acqua ha raggiunto rapidamente il mezzo metro d’altezza, rendendo la carreggiata del tutto impraticabile. Intorno alle 22.45, il conducente di una Mercedes Classe A è rimasto intrappolato dalla piena senza alcuna possibilità di proseguire la marcia. In un misto di rassegnazione e prontezza, l’uomo è stato costretto a uscire dal finestrino dell’abitacolo per rifugiarsi sul tettuccio della vettura. È rimasto lì, seduto sotto la pioggia battente con un ombrello aperto, in un’attesa surreale che la situazione migliorasse o che arrivassero i soccorsi.

Strade scivolose e schianti in città

La viabilità cittadina ha subito pesanti ripercussioni a causa dell’asfalto reso estremamente viscido dalle precipitazioni incessanti. In viale Regione Siciliana, un automobilista ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, finendo in testacoda prima di schiantarsi violentemente contro un muro perimetrale. Poco dopo, intorno alle 23, un altro incidente ha interessato l’incrocio tra via Libertà e viale Lazio: per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita fuori strada finendo la sua corsa direttamente sul marciapiede.

Interventi dei vigili del fuoco e allerta meteo

Per tutta la notte, i centralini del comando provinciale dei vigili del fuoco sono stati tempestati di chiamate per richieste di soccorso e verifiche. Nonostante l’intensità del fenomeno atmosferico e l’alto numero di segnalazioni per allagamenti in scantinati e magazzini, fortunatamente non si registrano al momento danni gravi a persone o strutture. Nel frattempo, la Protezione civile regionale siciliana ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che resterà valido fino alla mezzanotte di oggi, confermando per il territorio palermitano il livello di allerta gialla.

La situazione critica in provincia

Le criticità non hanno risparmiato l’hinterland, con dati preoccupanti provenienti da Bagheria, dove durante la notte sono caduti oltre 45 millimetri di pioggia. La forza dell’acqua ha reso necessaria la chiusura del sottopasso di viale Bagnera, completamente invaso dal fango e dai detriti trascinati dal nubifragio. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono scattate immediatamente per consentire il ripristino della circolazione. Si segnalano inoltre numerosi tombini saltati lungo le principali arterie provinciali, con diverse squadre di manutenzione già operative per gli interventi di ripristino della sede stradale.