Nuova notte di incendi di rifiuti a Palermo. La raccolta della spazzatura è ripresa anche se la situazione in discarica è preoccupante con i piazzali pieni di immondizia. Così il conferimento nell’impianto procede a rilento e i rifiuti in alcune zone restano per strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi appiccati in via maresciallo Pecori Giraldi allo Sperone, in via del Vespro nella zona del Policlinico, in via Ustica nella zona di via Perpignano e in viale Piazza Armerina a Borgo Nuovo.

Ancora incendi allo Zen

Dunque ancora una notte di incendi di rifiuti allo Zen di Palermo. Il quartiere invaso dalla spazzatura non raccolta per l’ennesima emergenza scoppiata nel capoluogo è stato al centro di un’intensa attività da parte dei vigili del fuoco. Per tutta la notte diversi i roghi appiccati alle cataste di spazzatura che si sono accumulate in questi ultimi giorni.

Interventi dei pompieri e conseguenze ambientali

I pompieri hanno dovuto spegnere diversi incendi che hanno provocato colonne di fumo maleodorante che ha avvolto le strade tra i casermoni.

Crisi dei rifiuti nel capoluogo siciliano

La situazione nel capoluogo resta grave. L’amministrazione sta pensando di utilizzare diverse ditte private per ripulire le strade dopo che ieri i sindacati hanno dichiarato di non volere effettuare i doppi turni.

L’incendio al Policlinico

n fiamme un locale tecnico dove c’è un gruppo di continuità alimentato a batterie all’ospedale Policlinico a Palermo. Le alte temperature hanno provocato un surriscaldamento del locale che è andato in fiamme. C’è molto fumo e sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco con i tecnici del nucleo Nbcr per testare la qualità dell’aria. Le squadre sono impegnare per spegnere l’incendio. Poi si dovrà verificare se questo rogo avrà impatto nei reparti dell’ospedale. Indagini sono già iniziate per spiegare il perchè di questo rogo.

