Torna la paura degli incendi in una Sicilia che non ha ancora dimenticato la paura de righi di luglio dello scorso anno. La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n. 171 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di ieri per le successive 24 ore quindi fino alla mezzanotte di oggi 8 agosto 2024. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita che oscilla tra i 36 e i 37 gradi.

Il meteo di oggi giovedì 8 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Pressione in ulteriore aumento. La giornata inizierà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, poi nel pomeriggio aumenterà progressivamente la nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Tuttavia, sulle Dolomiti, potranno scoppiare dei temporali anche piuttosto intensi, col rischio di locali grandinate. Venti da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi.

Centro e Sardegna. Prosegue il dominio dell’anticiclone Caronte: la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato dappertutto. Durante il pomeriggio, tuttavia, potranno scoppiare dei temporali di calore sui rilievi abruzzesi e molisani, in parziale estensione alle zone adiacenti; attenzione a possibili grandinate. Sulla Sardegna invece, tutto sole.

Sud e Sicilia. Pressione non così stabile. Dopo una mattinata stabile e soleggiata, ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno svilupparsi dei temporali anche intensi su Basilicata e rilievi della Calabria. Altrove invece lo strapotere di Caronte continuerà senza sosta, regalando una giornata ancora soleggiata e asciutta su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali.

La Regione cerca la collaborazione dei Carabinieri forestali

Guardando alla prevenzione degli incendi il neo assessore al territorio pensa aduna collaborazione con i Carabinieri Forestali “Ho chiesto al comandante del nostro Corpo Forestale Giuseppe Battaglia, di avviare un’interlocuzione per verificare la possibilità di una collaborazione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) nella prevenzione e nella repressione degli incendi in Sicilia” dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino.

Per la nuova responsabile del settore nell’isola “Un eventuale supporto di questo Corpo speciale dell’Arma dei Carabinieri andrebbe ad affiancare il sistema di rilevamento anche satellitare già attivo in Sicilia, al quale presto si aggiungerà la “Control room”, la sala operativa unica regionale che si avvarrà del sostegno dell’azienda statale Leonardo, specializzata in tecnologie aerospaziali”.

La control room in Sicilia presto operativa

La sala operativa unica regionale sarà operativa presto. Si tratta di “Un progetto finanziato con i fondi del Pon Legalità che utilizzerà sistemi satellitari all’avanguardia in grado di superare le criticità di quelli utilizzati attualmente nell’intero territorio nazionale, grazie alla sinergia tra il Presidente della Regione Renato Schifani e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”.