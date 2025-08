Traffico paralizzato per oltre un’ora a causa di un’auto in divieto di sosta. L’episodio si è verificato intorno alle 14 di ieri, 5 agosto: nove autobus sono rimasti incolonnati in via Catullo, nella borgata di Sferracavallo, arrestando la viabilità per alcune ore. I conducenti dei bus e diversi cittadini hanno provveduto a chiamare i vigili urbani che hanno elevato una multa al proprietario del veicolo in sosta vietata. Sul posto è stata chiamata un’autogru ma poco dopo sono giunti i proprietari del mezzo.

Mondello in tilt, auto in divieto blocca 5 autobus in viale Regina Elena: traffico paralizzato

Una situazione analoga si era verificata a giugno in viale Regina Elena, a Mondello: una Jeep ha causato il blocco totale del traffico non consentendo gli autobus di effettuare la consueta svolta su via Torre Mondello. L’episodio si è verificato intorno alle 14, in pieno orario di punta, mentre numerosi residenti e turisti transitavano nella zona balneare assistendo alla scena.

Traffico in tilt

La vettura, lasciata in modo improprio lungo la carreggiata, ha di fatto impedito il passaggio di ben 5 autobus, creando una lunga fila di veicoli in attesa. Le manovre sono risultate impossibili in uno spazio già ristretto, aggravando la situazione in una zona dove la viabilità è sempre delicata, soprattutto nei mesi estivi. Molti passeggeri, rimasti a bordo sotto il sole cocente, hanno espresso frustrazione per i ritardi e il disagio.