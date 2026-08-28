Nove chili di droga nascosta nel freezer, arrestato un uomo di 35 anni

Ignazio Marchese di

28/08/2026

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano di 35 anni accusato di detenzione di droga. Grazie al cane antidroga i militari, nel corso di una perquisizione hanno trovato circa 9 chili di hashish e 200 grammi di cocaina. Gli oltre 115 panetti di stupefacente erano nascosti dentro un freezer e nel cesto della biancheria sporca. Sono stati sequestrati anche 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano riportati nomi e cifre.

Un documento che, per caratteristiche e contenuto, potrebbe rappresentare una sorta di “libro mastro” dell’attività di spaccio, ipotesi sulla quale saranno adesso svolti ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire il significato delle annotazioni e gli eventuali collegamenti con l’attività illecita.

L’indagato è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio d’Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito.