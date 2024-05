Nove colpi di pistola sono stati esplosi contro un appartamento in via De Gobbis allo Zen di Palermo. Qualcuno ha esploso i colpi di arma da fuoco che si sono conficcati contro le pareti esterne dell’edificio.

A lanciare l’allarme alcuni residenti. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile e dal commissariato San Lorenzo.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi balistici sui proiettili trovati.

Spari in via Costante Girardengo

Spari allo Zen, intorno alle 5 di mattina del 17 dicembre contro un’abitazione di via Costante Girardengo. Sarebbero ben 14 i colpi di pistola, cioè un intero caricatore, sparati contro la porta di un’abitazione al terzo piano del civico 15, dove vive un pregiudicato con i suoi due figli. Non ci sono feriti, ma i carabinieri sono sul posto e stanno facendo i rilievi e gli accertamenti necessari per cercare di ricostruire l’accaduto.

Spari sempre in via Costante Girardengo

Il 22 ottobre scorso un episodio simile era avvenuto nella stessa strada e in quel caso ad essere presa di mira era stata l’abitazione di un altro pregiudicato, Gaetano Giampino, condannato per il tentato omicidio di Salvatore Maranzano, avvenuto nel 2019, e che si trovava in quel momento agli arresti domiciliari.

Spari in galleria autostradale

Un altra vicenda riguarda, invece, un episodio, avvenuto nella giornata di giovedì che ha creato non poca paura ai tanti conducenti dei veicoli, insieme ai passeggeri che erano insieme a loro, che stavano transitando in quel momento nello stesso tratto. Un giovane è stato denunciato dalla polizia per aver esploso dei colpi d’arma da fuoco mentre si trovava, a bordo di una macchina di colore nero, nella galleria San Demetrio sull’autostrada Catania-Siracusa.

Ne è nata una indagine da parte del commissariato di polizia e della Polizia Stradale di Lentini. Riuscendo ad avere il numero di targa del veicolo sospetto gli inquirenti si sono messi sulle tracce della macchina dalla quale erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco.