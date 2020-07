Si mangia!

Continuano le tantissime sorprese di RestART! Il prossimo weekend sarà condito da una gustosa novità al Museo archeologico Salinas che, come in ogni occasione, sarà aperto per le visite notturne dalle ore 19.00 alle 24.00 del venerdì e sabato.

Al termine del percorso di visita però, i clienti di RestART potranno essere protagonisti di una degustazione di prodotti tipici siciliani d’eccellenza offerti da alcune giovani aziende innovative, leader nei rispettivi ambiti di appartenenza.

Nel dettaglio, la degustazione al Museo Salinas riguarderà: