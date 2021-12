Il 4° Reggimento Genio guastatori interviene nelle provincie di Trapani e Palermo

Nuclei ricognizione del 4° Reggimento Genio sono intervenuti per la valutazione dei primi interventi d’urgenza nelle provincie di Trapani e Palermo.

Gli interventi sono stati a Trapani per il crollo del ponte San. Bartolomeo sulla strada statale 187, tra i comuni di Castellamare (TP) e Alcamo(PA), e a Palermo in via Matteo Bonello per il rischio allagamento di diverse abitazioni

I Nuclei Pubbliche Calamità dell’Esercito Italiano sono sempre in pronto intervento con minimi tempi di pre-allertamento, questo consente all’Esercito Italiano di intervenire rapidamente in soccorso alla popolazione.

L’intervento dei nuclei del 4° Reggimento Genio è stato richiesto dai Prefetti delle rispettive provincie e coordinato dal Comando delle Forze Operative SUD di Napoli.