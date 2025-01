Ha cercato di aggredire i carabinieri. Tutto nudo in piazza, è stato avvicinato dai carabinieri che hanno provato a riportarlo alla calma. Sono iniziati così i guai per un 32enne già noto alle forze dell’ordine che, dopo aver inveito e minacciato i militari, è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

L’uomo però non è il solo a essere finito nel mirino dei carabinieri della compagnia di Partinico durante i consueti controlli nel territorio. La denuncia è scattata anche per un 53enne, titolare di un negozio di giochi pirotecnici, per violazioni in materia di sicurezza luoghi di lavoro. Ma anche per un 26enne trovato in possesso di cinque pericolosi petardi costruiti artigianalmente.

Denunciato anche un 47enne per guida in stato di ebbrezza, trovato positivo con un tasso alcolemico di 1.67 e altri due automobilisti, recidivi per guida senza patente. I militari hanno anche segnalato alla Prefettura di Palermo un 43enne e un 22enne, trovati in possesso di alcune dosi di marijuana.

Proprio la lotta al contrasto dello spaccio e alle violazioni del codice della strada, ha portato i carabinieri a controllare 46 vetture e 110 persone, facendo multe per ben 9.700 euro. Tutta la droga sequestrata, invece, è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

La compagnia di Partinico ha lavorato grazie al supporto del personale della compagnia di Intervento operativo del 12esimo Reggimento Sicilia, del Nucleo cinofili di Villagrazia di Carini, del Nucleo tutela lavoro di Palermo e di dipendenti del Servizio controlli di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.