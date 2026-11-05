Il programma delle gare

La stagione 2026/27 del Circuito nazionale Supermaster di nuoto parte domenica 8 novembre da Palermo. Con 18 società, 249 atleti e 549 gare in programma, il primo meeting dell’anno si disputerà nella vasca da 25 metri dello Sporting Village di Bonagia. La piscina olimpica comunale di viale del Fante, infatti, è chiusa da oltre due anni per i lavori finanziati dal Pnrr.

L’appuntamento è il 2° Trofeo Sporting, organizzato dalla A.s.d. Polisportiva Nadir dopo l’esordio della scorsa stagione. Le gare inizieranno alle 9.

Nuoto a Palermo, la piscina di viale del Fante ancora chiusa

La chiusura dell’impianto pesa da oltre due anni sulle società di nuoto cittadine, costrette a spostarsi in altre vasche. Secondo il comunicato degli organizzatori, i lavori del Pnrr dovrebbero concludersi a breve e restituire la piscina ai palermitani.

Nel frattempo la Polisportiva Nadir si è appoggiata allo Sporting Village di Bonagia, che ospiterà anche il meeting di domenica.

«Come dirigenti dell’A.s.d. Polisportiva Nadir, siamo felici di presentare il 2° Trofeo Sporting, in programma questa domenica allo Sporting Village di Bonagia», dice Francesca Li Mandri, dirigente della società palermitana. «Accoglieremo quasi 250 atleti provenienti da tutta la Sicilia, per una giornata di sport, incontro e condivisione. Sarà un’occasione preziosa per dare inizio alla nuova stagione agonistica. Un ringraziamento speciale da parte nostra va allo Sporting Village, che in questi due anni ha ospitato le attività della nostra squadra e l’accoglienza e la disponibilità della struttura ci hanno permesso di dare continuità al nostro percorso sportivo. Vi aspettiamo», conclude Li Mandri, «domenica per vivere insieme una bella festa dello sport».

Chi gareggia al Trofeo Sporting

In vasca ci saranno diversi campioni italiani ed europei della categoria master: Giulia Noera, Vincenzo Amoroso, Valentina Salvia, Dario Rosselli, Paola Uberti, Marina Tagliavia e Salvo Nania. Con loro anche alcuni atleti indicati dagli organizzatori come “over 900”: Alfonso Luca, Margot Falzone, Desirèe Giorgi, Luigi Caleca, Claudio Mostini e Giuseppe Risuglia.

Il programma delle gare

Le gare inizieranno alle 9 e si divideranno in due sessioni: