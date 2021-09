Nuovi volti tra i tecnici della società palermitana

Due nuovi tecnici di caratura internazionale per la SincroGifa Palermo

Francesco La Versa si occuperà del potenziamento per le sincronette del settore propaganda e agonistico

Ania Ganna Khmelnytska del nuoto sincronizzato

Francesco La Versa ed Ania Ganna Khmelnytska sono i volti nuoti del team di allenatori della società SincroGifa Palermo, da anni riferimento nel settore degli sport acquatici in città.

Reduci dalle Paralimpiadi di Tokyo

Entrambi sono reduci da esperienze olimpioniche. La Versa ha partecipato da tecnico ai giochi paralimpici di Tokyo che si sono conclusi da pochi giorni.

La Versa si occuperà di potenziamento

Francesco Laversa, 34 anni, laureato col massimo del punteggio in management dello sport, dopo quasi venti anni di una lusinghiera carriera agonistica nell’atletica leggera, ha iniziando nel 2012 il suo percorso da tecnico in ambito paralimpico con ottimi risultati, tanto da essere stato l’unico siciliano convocato dalla Fispes, (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per Tokyo 2021. La Versa è referente del settore giovanile dal 2019. A luglio, invece, è arrivata l’ufficializzazione della convocazione per i Giochi paralimpici, prima esperienza per il giovane tecnico palermitano nella rassegna internazionale più sognata e “inseguita” da tutti. Che si tratti di atleti e tecnici.

Nella kermesse a cinque cerchi, sono arrivate le medaglie di argento di Assunta Legnante nel disco e nel peso, ed i bronzi di Oney Tapia nelle stesse discipline ma, naturalmente, in ambito maschile.

Alla SincroGifa si occuperà di potenziamento per le sincronette del settore propaganda ed agonistico.

Khmelnytska porta la sua esperienza internazionale

L’ucraina Ania Ganna Khmelnytska, altra new entry della SincroGifa Palermo è un personaggio di fama indiscussa nel settore del nuoto sincronizzato. Sin da giovanissima ha partecipato a numerosissime gare internazionali che l’hanno portata ad avere un notevole palmarès. Della squadra di coach, farà parte anche Eleonora Drago, unica atleta palermitana che ha fatto parte della nazionale giovanile di Sincronizzato.