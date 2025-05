“Nuova aggressione di un cane pitbull di colore bianco e beige a Palermo nella zona di piazza Marina nella zona della villa Garibaldi”. Lo dice il vicepresidente della prima commissione Antonio Nicolao.

“Ricevo sollecitazioni da parte di residenti, per la presenza di un cane pitbull di colore bianco e beige taglia media che dovrebbe chiamarsi Alma, che avrebbe già ucciso due gatti in zona piazza Marina e aggredito un cane con proprietario – dice Nicolao – Si chiede, con urgenza alla polizia municipale di valutare la possibilità di disporre attraverso l’ufficio apposito un sopralluogo nelle zone citate, per verificare quanto rappresentato al fine di scongiurare eventuali situazioni di aggressioni”.

Anche l’associazione Ada chiede un intervento. “Da tre settimane ogni sabato pomeriggio un’aggressione in centro storico da parte un pitbull. È successo a piazza san Domenico, a piazza Fonderia e in piazza Marina. Questo pomeriggio lo stesso cane ha aggredito residenti al guinzaglio con il proprio cane a villa Garibaldi. E’ stato segnalato ai volontari che hanno allertato chiesto l’intervento del Comune e della polizia municipale. Il cane è stato bloccato da cittadini in attesa dell’intervento degli operatori del canile. I vigili urbani del nucleo benessere animale stanno lavorando da settimane nella verifica delle telecamere per individuare i proprietari che vivono in centro storico”.