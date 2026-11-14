Una mattinata all’insegna delle istituzioni e del ricambio generazionale al Marina Yachting del molo trapezoidale di Palermo, dove 91 nuovi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno prestato giuramento entrando ufficialmente in servizio.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’assessora al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, e la comandante del Corpo, Dorotea Di Trapani. Si tratta della seconda tranche di immissioni in servizio, che segue i 46 agenti già entrati in organico lo scorso maggio, frutto dello scorrimento della graduatoria del concorso bandito nel 2021.

L’addestramento a Rieti e il piano assunzioni

Prima di indossare definitivamente la divisa nell’Isola, i 91 neo-assunti hanno superato le prove di idoneità fisica e completato un rigoroso periodo di formazione presso la Scuola dei Carabinieri forestali di Cittaducale, in provincia di Rieti. Un percorso che non si esaurisce qui: il piano regionale punta infatti a un rafforzamento strutturale che porterà complessivamente all’ingresso di 400 nuove unità.

Le parole di Schifani: “Priorità alla tutela dei boschi”

Soddisfatto il governatore Renato Schifani, che ha legato le nuove assunzioni al percorso di risanamento finanziario dell’ente: “Queste assunzioni sono il risultato di un impegno preciso del mio governo: risanare i conti della Regione per tornare a investire, rafforzare i servizi e dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia”.

Il presidente ha poi posto l’accento sulla lotta agli incendi e sulla sicurezza ambientale: “La tutela dei nostri boschi è una priorità. Dobbiamo affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e contrastare con fermezza chi, appiccando il fuoco, distrugge un patrimonio che appartiene a tutti i siciliani. Ai nuovi agenti chiediamo impegno, responsabilità e spirito di servizio”.

Savarino e Di Trapani: “Ricambio generazionale e nuovi mezzi”

Sulla stessa linea l’assessora Giusi Savarino, che ha evidenziato l’importanza operativa dei nuovi innesti: “A loro si aggiungeranno presto altri 94 giovani, attualmente impegnati nel corso di formazione a Rieti. Saranno impegnati nella vigilanza e nel controllo del territorio, ma anche nel controllo delle merci in arrivo, per garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle produzioni siciliane”.

Orgoglio espresso anche dalla comandante Dorotea Di Trapani, che ha parlato di “nuova linfa per un Corpo che aveva e continua ad avere bisogno di nuove energie, competenze e forze giovani”.

I prossimi step e il rinnovo della flotta

Il potenziamento della macchina forestale proseguirà senza sosta nei prossimi mesi. Oltre ai 94 agenti in fase di addestramento, per il 2027 è già programmata l’assunzione di ulteriori 112 unità.

Parallelamente al capitale umano, la Regione sta rinnovando il parco mezzi per l’antincendio: il prossimo anno saranno consegnati 90 autocarri con capacità da 3.000 litri e 210 pick-up dotati di moduli da 400 litri, che andranno ad affiancare gli 84 veicoli 4×4 e i 16 pick-up già operativi da quest’anno.