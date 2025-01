Nuova perdita di gas nel quartiere Bonagia a Palermo. Dopo la falla riparata in via del Pellicano a circa 50 metri di distanza in via dell’Aquila una nuova perdita è stata avvertita dai residenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell’Amg e una squadra di operai che hanno iniziato a scavare e cercare la perdita. Dopo una lunga notte è stata trovata e sono iniziati i lavori di riparazione.

Due falle in pochi giorni forse consiglierebbero una verifica complessiva della tubatura in ghisa.

Riparazione in via del Pellicano

Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia sono al lavoro in via del Pellicano, a Bonagia a Palermo per bloccare una dispersione di gas.

Gli operatori di Amg Energia hanno effettuato le prime attività già due giorni fa. Hanno già eseguito le riparazioni di alcuni raccordi delle tubazioni, mettendo in sicurezza la zona e scongiurando qualsiasi pericolo. La situazione è stata tenuta sotto controllo attraverso continui monitoraggi dei livelli di concentrazione di metano dai fori di ispezione effettuati nell’asfalto.

Le verifiche hanno segnalato ancora presenza di gas: in via del Pellicano gli operatori di Amg Energia, dopo una richiesta da parte dei vigili del fuoco, hanno avviato un nuovo intervento.

Le riparazioni sulla rete di distribuzione gas stanno proseguendo stamattina, con la collaborazione dell’impresa che supporta la società e che sta realizzando gli scavi necessari.