Una nuova rissa è scoppiata in via Spinuzza a Palermo, la stessa zona dove ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola alla testa.

Uno degli agenti della polizia municipale mentre cercava di sedare la rissa è stato scaraventato a terra. La rissa è divampata nel corso dei controlli nella movida.

All’arrivo degli agenti della polizia municipale alcuni dei partecipanti alla violenta colluttazione, una ventina di giovani, tutti stranieri, si sono dati alla fuga e uno, nel tentativo concitato di sottrarsi al controllo, si è scaraventato con violenza addosso a uno degli agenti, che è rovinato al suolo, fortunatamente senza riportare lesioni.

Grazie all’intervento pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato due giovani sono stati bloccati con forza e successivamente identificati: E. Y. di anni 22 e E. A. di anni 27, entrambi marocchini con precedenti specifici, sono stati denunciati in stato di libertà per rissa.