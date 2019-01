E’ stato uno degli idoli più amati negli ultimi anni a Palermo. Morganella, nonostante in campo non fosse stato sempre impeccabile, ha saputo farsi apprezzare, anzi quasi amare dalla curva nord palermitana. Più volte invitato a vedere la partita in mezzo ai tifosi e molto unito al gruppo ultras dei B.V.S.

Adesso lo svizzero è pronto per ripartire dalla cadetteria. Dopo il mancato rinnovo con il Palermo al termine della passata stagione, è finito in Svizzera nella seconda divisione, dove non ha raccolto nemmeno una presenza. Ragion per cui ha chiesto al suo club di lasciarlo andare a parametro zero per provare a strappare un contratto in Italia.

Il Padova è rimasto allettato dall’idea di riportare in cadetteria l’esterno ex Palermo e Zamuner (d.s. dei veneti) è ormai a un passo dal chiudere l’operazione. Si parla di un accordo di un anno e mezzo. Dopo Andjelkovic, dunque, i padovani sono pronti a regalare un altro ex rosanero a Bisoli nel tentativo quasi disperato di ricercare la salvezza.