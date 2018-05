All'altezza dello svincolo di Misilmeri

Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, in corrispondenza con il distributore di carburante Fuel. Sul posto la Polizia Stradale. In corso di accertamento la dinamica del sinistro e maggiori particolari sui veicoli coinvolti.

La vittima è Paolo Sole di 74 anni. L’uomo residente a Misilmeri (Pa) a bordo di una Fiat Panda per cause da accertare si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris. Nello scontro l’anziano è deceduto. Il conducente della Toyota è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla. Non è in pericolo di vita. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia stradale.