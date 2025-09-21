Si erano appena celebrati i funerali di due uomini morti tragicamente nella cittadina. Questa mattina Termini Imerese si sveglia di nuovo con la notizia di un altra tragedia,

Un uomo di 40 anni ha compito l’estremo gesto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale,

C’è da chiedersi cosa sta succedendo in paese per l’ennesima morte. Disagio sociale, gravi problemi economici, persone lasciate sole, Davvero complesso capire cosa scatta in questi casi.

Resta la questione che è che bisogna interrogarsi e cercare di fare qualcosa per cercare di arrestare la perdita di queste persone che hanno portato tanto dolore non solo tra i familiari, ma in tutta la collettività.