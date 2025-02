Non date soldi chiamate i carabinieri

I carabinieri della stazione di Roccamena (Palermo) hanno denunciato, due donne di 21 anni di Pozzuoli e di Bacoli nel napoletano per truffa aggravata in danno di anziani.

La vittima, una donna di 85 anni, il 10 dicembre del 2024 si era presentata in caserma, per formalizzare una querela a carico di ignoti, dichiarando di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che la informava di un grave incidente causato dal fratello.

Il falso militare, convinceva la donna a consegnare a titolo di cauzione la cifra di 7000 euro che, veniva ritirata da una complice direttamente a casa dell’anziana. L’attività investigativa svolta dai carabinieri di Roccamena con il nucleo investigativo di Monreale, ha permesso di identificare le due donne come autrici della truffa.

Restano ferme le raccomandazioni che quotidianamente l’Arma dei Carabinieri diffonde ai fini di prevenire i reati di truffa dove, gli autori del reato, facendo leva sulle più intime preoccupazioni delle anziane vittime contattano le stesse, spacciandosi per sedicenti “professionisti o Carabinieri” e prospettano il pagamento di somme di denaro a titolo di cauzione che servono per il risarcimento del danno o per il pagamento delle spese di giustizia.

I veri Carabinieri e tutte le forze dell’ordine, non si rivolgono al cittadino per chiedere somme di denaro od oggetti di valore quali cauzioni perché, l’ordinamento giudiziario italiano non prevede il pagamento della cauzione per il rilascio delle persone arrestate o ristrette nelle camere di sicurezza.

Per questi motivi, bisogna dubitare delle telefonate ricevute contattare dopo aver chiuso la conversazione il numero di emergenza unico 112 o, rivolgersi ad uno dei tantissimi Comandi Stazione dislocati sul territorio.