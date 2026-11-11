Nuova operazione della polizia stradale contro le cosiddette patenti facili alla motorizzazione di Palermo. Sono stati eseguiti questa mattina due arresti nei confronti di Giacomo Lauricella, funzionario alla motorizzazione e Michele Cardinale, titolare di un’autoscuola in via Leonardo da Vinci, già finito ai domiciliari nella precedente inchiesta che aveva visto coinvolto il direttore della motorizzazione Angelo Pizzuto e Ignazio Pepati amministratore della società in house Gestione Aci Palermo.

L’ordinanza è del gip Elisabetta Stampacchia, oltre ai due arresti richiesti dalla procura guidata da Maurizio de Lucia, ha anche disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 6 indagati e il divieto di dimora a Palermo per altri 3.

In tutto le persone finite sotto inchiesta sono 31. Secondo la ricostruzione dei pm, che hanno coordinato il lavoro della polizia stradale, Lauricella e Cardinale avrebbero intascato mazzette (anche di oltre mille euro) per rilasciare documenti di guida a chi non ne avrebbe avuto diritto.