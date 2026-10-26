Nuove nomine decise oggi pomeriggio dalla giunta regionale di governo riunita dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Carmelo Frittitta raddoppia l’incarico

Carmelo Frittitta è il nuovo segretario generale dell’Autorità di bacino della Regione Siciliana dopo aver ricoperto finora l’incarico ad interim. La nomina definitiva, proposta dal presidente Renato Schifani, è stata approvata dalla giunta regionale nel corso della seduta odierna. Frittitta, inoltre, resta alla guida del dipartimento dell’Energia ma con un incarico ad interim.

Approvato protocollo d’intesa con l’Arera

Nell’ambito della convocazione, è stato approvato anche un protocollo di intesa tra l’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (Arera) e l’Autorità di bacino della Sicilia. I due enti collaboreranno, almeno per i prossimi tre anni, su temi come resilienza idrica, approvvigionamento, bilancio idrico e deflusso ecologico; acque reflue urbane, riutilizzo, recupero di energia e materia; qualità delle acque potabili; gestione delle acque meteoriche; piani di gestione delle acque e pianificazione del servizio idrico integrato e possibile partecipazione dell’Autorità agli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici.

Prorogato Accursio Gallo alla guida dell’Aran Sicilia

Prorogato fino al 30 giugno 2027, senza soluzione di continuità, l’incarico dell’avvocato Accursio Gallo alla guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (Aran Sicilia). Lo ha deliberato questo pomeriggio la giunta su proposta del presidente Renato Schifani.

Tra le contrattazioni attualmente in corso all’Aran Sicilia con le organizzazioni sindacali, ci sono quella per il rinnovo dei contratti collettivi regionali di lavoro 2025-2027 del comparto e della dirigenza e quella per il trattamento accessorio.

Oggi le promozioni dei regionali

In tema di personale proprio oggi sono state firmate, nella sede dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica a Palermo, le prime progressioni verticali per gli 832 dipendenti regionali risultati idonei: 296 assistenti diventeranno funzionari e 536 coadiutori passeranno al profilo di assistente. Il via libera arriva grazie alla recente approvazione del Rendiconto 2025, che segna la svolta per le finanze regionali: dal disavanzo di 7,3 miliardi del 2018 si passa a un avanzo di amministrazione di 7,36 miliardi. Un risultato che ha permesso di avviare anche 138 nuove assunzioni: 22 ispettori tecnici del lavoro, 10 archeologi, 94 agenti del Corpo forestale regionale e altre 12 figure selezionate, in applicazione dell’apposita legge regionale, tra i figli delle donne vittime di femminicidio. In questo caso, la firma dei contratti è iniziata nei giorni scorsi e proseguirà per tutta la settimana insieme a quella per le progressioni verticali.