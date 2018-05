Due nuovi deputati segretari andranno ad aggiungersi all’ufficio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. Questo grazie all’approvazione delle modifiche del regolamento interno giunta alla fine dei lavori per finanziaria e bilancio regionale. Prima di sciogliere le righe, infatti, il presidente Miccichè ha messo ai voti la modifica del Regolamento che prevede l’ampliamento di ulteriori due deputati segretari nell’Ufficio di presidenza, oltre ai tre già eletti, per consentire a tutte le forze politiche del Parlamento siciliano di essere rappresentate.

“La spesa dell’Ufficio di Presidenza rimarrà invariata”, ha ribadito il presidente rispondendo alle polemiche sull’aumento dei costi avanzate dal Movimento 5 stelle. Le modifiche del Regolamento sono state approvate con 44 voti favorevoli e 20 contrari.

A fine seduta, poi, tutti gli ordini del giorno sono stati accolti dal governo come raccomandazioni. In una pausa dei lavori dell’ARS, invece, il presidente aveva comunicato i nominativi dei componenti delle commissioni speciali che vanno ad insediarsi: Commissione Statuto, Commissione Antimafia e Commissione Randagismo. Nella prossima seduta avverrà l’insediamento.

Commissione Statuto: on. Cappello, on. Pagana 5Stelle; on. Pellegrino, on. Milazzo FI; on. Gucciardi, on. Cracolici PD; on. Compagnone, on. Pullara AeP; on. Savarino DB; on. Figuccia UDC; on. Amata FdI; on. Tamajo Sicilia Futura; on. De Luca Misto.

Commissione Antimafia: on. De Luca, on Schillaci 5 Stelle; on. Cannata, on. Calderone FI; on. Lupo, on. Lantieri PD; on. Assenza DB; on. Pullara Autonomisti Popolari; on. La Rocca Ruvolo UDC; on. Galvagno FdI; on. D’Agostino Sicilia Futura, on. Favata Misto

Commissione Randagismo: on. Siracusa, On. Palmeri 5 stelle; on. Milazzo, On. Calderone FI; on. Arancio, On. Catanzaro PD; on. Gennuso, on. Pullara Autonomisti e Popolari; on. Galluzzo DB; on. Bulla UDC; on. Catalfamo FdI; on. Tamajo Sicilia Futuro; on. Rizzotto Misto.