Nuovi cantieri dalla prossima settimana per il rifacimento dell’asfalto per le disastrate via di Palermo. In settimana tocca agli interventi programmati nella zona Nord della città ovvero in via San Lorenzo e via Belgio. Cantieri che si aggiungono a quelli già attivi.

Il punto sul programma di manutenzione delle strade di Palermo

Sono attualmente in corso i lavori di rifacimento del manto stradale in piazza Giulio Cesare, nell’area della stazione centrale, e lungo l’intero tratto di via Buonriposo. A questi si aggiungeranno, nei prossimi giorni, i nuovi interventi programmati in via San Lorenzo e via Belgio.

Nel frattempo, sono stati completati i lavori lungo l’asse viario composto da via Principe di Paternò, via Di Giovanni, via Pirandello e via Petrarca, oltre agli interventi effettuati in via Oreto, nel tratto compreso tra viale Regione Siciliana e via Buonriposo, e lungo l’intero viale Francia.

Il piano di manutenzione dei marciapiedi

Parallelamente agli interventi sulla sede stradale, prosegue anche il piano di manutenzione dei marciapiedi con cantieri operativi in via del Bersagliere e in piazza Don Bosco.

Oltre ai cantieri programmati e in corso, sono inoltre operative sei squadre impegnate quotidianamente nelle otto circoscrizioni cittadine per la riparazione puntuale delle buche e per gli interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità urbana.

Il sindaco e l’assessore Orlando

“Prosegue senza sosta l’impegno dell’Amministrazione comunale per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine – dichiarano il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando –. In questo momento sono diversi i cantieri aperti contemporaneamente in città, con una programmazione che consente di intervenire in modo diffuso nei quartieri, nelle zone centrali e nelle aree residenziali. Alcuni interventi vengono inoltre eseguiti anche nelle ore notturne, così da ridurre al minimo i disagi alla circolazione e accelerare i tempi di realizzazione delle opere. L’obiettivo è dare risposte concrete ai cittadini attraverso una presenza costante delle squadre operative sul territorio, migliorando sicurezza, decoro e qualità della mobilità urbana”