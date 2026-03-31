Partita la corsa alle assunzioni al Comune di Palermo e, per fare presto vista la carenza cronica di personale, le assunzioni scattano senza indire nuovi concorsi ma facendo scorrere le graduatorie degli idonei in altri concorsi pubblici ma non rientrati nella quota di assunzioni fino ad ora.

Rafforzare la macchina amministrativa in difficoltà

Prosegue, dunque, il rafforzamento della macchina amministrativa del Comune di Palermo che appare palesemente sotto organico. Nella giornata di oggi sono stati firmati i contratti per 20 nuovi funzionari, tra profili legali e tecnici, reclutati attraverso graduatorie di altri enti pubblici.

Nel complesso servono 88 nuovi funzionari

Le assunzioni arrivano al termine di un percorso avviato nei mesi scorsi per coprire complessivamente 88 posti. Una prima fase aveva già portato all’ingresso di 26 unità, mentre con questo nuovo step si va a colmare parte dei posti rimasti vacanti.

Le modalità utilizzate per reclutare il nuovo personale

Per accelerare i tempi e rispondere in modo concreto alle esigenze degli uffici, l’Amministrazione ha attivato collaborazioni con altri enti del territorio e raccolto manifestazioni di interesse per diversi profili professionali. Il risultato è l’ingresso di nuove figure qualificate scelte in base alle esigenze dell’amministrazione. Si tratta di 4 funzionari legali, 12 funzionari tecnici e 4 agronomi, professionalità fondamentali per migliorare la capacità operativa dell’Ente.

Rendere l’amministrazione efficiente

“Queste nuove assunzioni rappresentano un passo importante nel percorso di rafforzamento della struttura comunale – dicono insieme il sindaco Roberto Lagalla, e l’assessore al Personale Dario Falzone – Stiamo lavorando per rendere l’amministrazione più efficiente e in grado di rispondere con maggiore rapidità e qualità alle esigenze dei cittadini. L’ingresso di queste professionalità qualificate consentirà di dare nuovo impulso a settori strategici, dalla pianificazione del territorio alla gestione delle procedure amministrative. Continueremo su questa strada – aggiungono – per colmare le carenze di organico e garantire servizi sempre più adeguati a una città che chiede risposte concrete e tempi certi”.