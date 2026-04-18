“La Regione Siciliana sostiene con convinzione iniziative capaci di semplificare e rendere più rapido l’accesso al credito per le imprese. Il lavoro avviato da Artigiancredito insieme a CNA Palermo va in questa direzione, con un approccio innovativo e vicino alle esigenze reali del tessuto produttivo”.

Così l’assessore al lavoro regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, al termine dell’incontro con il presidente di Artigiancredito, Fabio Petri che si è tenuto nel capoluogo siciliano.

Il confronto

Nel corso del confronto è stato ribadito il sostegno al progetto e confermato l’accreditamento con IRFIS, passaggio ritenuto strategico per rafforzare gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese siciliane.

A pochi mesi dall’avvio operativo, il modello adottato – fortemente orientato al digitale – sta già mostrando risultati significativi, con tempi di lavorazione ridotti e una crescente adesione da parte delle imprese del territorio.

“L’obiettivo della Regione – ha aggiunto Tamajo – è favorire un ecosistema efficiente, capace di sostenere crescita, investimenti e occupazione. In questo percorso, la collaborazione con realtà come CNA Palermo e Artigiancredito rappresenta un valore aggiunto”.

Il progetto prevede un progressivo ampliamento sul territorio regionale e l’introduzione di nuovi strumenti finanziari, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e moderno il sistema del credito in Sicilia.