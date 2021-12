Intervento degli artificieri

Gli artificieri sono intervenuti per la seconda volta in pochi giorni davanti al carcere dell’Ucciardone a Palermo per nuovo involucro abbandonato davanti al portone. Dopo l’intervento dei poliziotti l’allarme è rientrato.

Gli artificieri hanno ultimato l’intervento e messo in sicurezza la zona davanti all’Ucciardone.

“E’ un fatto grave, che uno sconosciuto possa avvicinarsi dinanzi il portone di uno degli istituti penitenziari più famosi al mondo e lasciare indisturbato qualsivoglia – dice il segretario provinciale Cnpp Maurizio Mezzatesta – A tutela del personale urge il ripristino del block house, una serie di filtri prima di entrare in carcere, poiché spesso abbiamo segnalato anche dei furti dalle auto posteggiate nell’area adibita a parcheggio del personale.

Ribadiamo la nostra preoccupazione, e un intervento rapido per quanto richiesto nella nota sindacale che abbiamo inviato al provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Palermo”.