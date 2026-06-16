Nuovo appuntamento con la musica dal vivo a Palermo grazie a “VenerDj e Musica”, la rassegna settimanale organizzata da PPP – Pregiata Putia Palermitana che unisce concerti, dj set, gastronomia e cocktail nel cuore della città. Venerdì 19 giugno, a partire dalle 20.30, in piazza San Francesco di Paola, protagonista della serata sarà Fabrizio Lembo con uno spettacolo chitarra e voce dedicato ai grandi successi della musica internazionale.

Con la sua interpretazione intensa e coinvolgente, Fabrizio Lembo proporrà un repertorio di cover capaci di attraversare generazioni e stili musicali. Voce e chitarra si fonderanno in un racconto fatto di emozioni, melodie senza tempo e atmosfere suggestive, offrendo al pubblico un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.





La rassegna “VenerDj e Musica” conferma così il proprio ruolo nel panorama degli eventi musicali di Palermo, valorizzando artisti della scena palermitana e siciliana e trasformando PPP – Pregiata Putia Palermitana in un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo, del buon cibo e dell’intrattenimento di qualità.

Il calendario proseguirà il 26 giugno con l’esibizione di Marcello La Guardia, conosciuto come “l’ingegnere della musica”, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra grandi classici e atmosfere intime attraverso una performance live ricca di suggestioni.

L’ingresso agli eventi è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 091 323722 e 328 1360214.

Luogo: PPP, piazza san francesco di paola Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Fabrizio Lembo

Prezzo: 0.00

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