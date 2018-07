Lavori in corso sulla circonvallazione di Palermo per installare un quinto autovelox fisso che entrerà in funzione nei prossimi giorni. L’impianto sorgerà nella zona con limite di velocità a 70 km/h nell’ultimo tratto della circonvallazione in direzione autostrada A 19 Palermo-Catania.

Si tratta dell’ultima porzione della strada che dovrebbe essere a scorrimento veloce rimasta senza controlli fissi. Una strada che con l’andare del tempo si è trasformata in una arteria para cittadina a bassa velocità con conseguente incremento ersponenziale del traffico senza che siano diminuiti i gravi incidente soprattutto nelle ore notturne.

L’ennesimo impianto in sistemazione è il quinto lungo la circonvallazione di Palermo. Gli altri sono già noti ai palermitani (GUARDA DOVE SONO) molti dei quali sono anche incappati in salate multe