Previsto un compenso lordo mensile di 1000 euro

Il Ministero della Cultura – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ha indetto un nuovo bando per 130 tirocini formativi e di orientamento della durata di 6 mesi, che si svolgeranno presso le varie sedi dislocate in tutta Italia.

I candidati selezionati parteciperanno a progetti formativi relativi alle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e percepiranno un’indennità mensile lorda di 1000 euro, comprensiva delle coperture assicurative (INAIL e responsabilità civile).

In particolare, i posti disponibili saranno così suddivisi:

n. 40 posti presso la Direzione generale Archivi;

n. 30 posti presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore;

n. 10 posti presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

n. 10 posti presso l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital Library”), anche presso gli istituti afferenti come l’Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

n. 10 posti presso la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche presso gli istituti centrali afferenti;

n. 30 posti presso la Direzione generale Musei.

I requisiti generali

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

età non superiore ai 29 anni;

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE, secondo quanto prescritto nel bando;

assenza di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle attività da svolgere nell’ambito dei tirocini formativi;

titoli di studio specificati nelle tabelle allegate al bando.

I requisiti specifici

I candidati interessati dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5), con votazione pari o superiore a 105/110;

diploma di laurea magistrale in altre discipline, con votazione pari o superiore a 105/110, con almeno 24 crediti conseguiti nel corso del percorso accademico quinquennale nel settore scientifico disciplinare MSTO/08;

diploma di laurea magistrale in altre discipline, ottenuto con votazione pari o superiore a 105/110, e diploma delle scuole di alta formazione e di formazione e di studio che operano presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in discipline archivistiche o in scienze del documento.

La selezione

La procedura selettiva consisterà in una selezione per titoli e colloquio, che si svolgerà in modalità telematica, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, utilizzando le piattaforme telematiche messe a disposizione dalle strutture ospitanti.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2023 tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Cultura.

Alla conclusione del programma formativo, ai tirocinanti che lo avranno portato a termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica Amministrazione. Il rilascio dell’attestato di partecipazione non comporterà però alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero della cultura.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando qui.