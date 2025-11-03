Nuovi controlli per cercare armi e droga allo Zen dopo l’omicidio di Paolo Taormina avvenuto davanti al locale gestito dalla famiglia per mano di Angelo Maranzano, il giovane di 28 anni residente nel quartiere periferico di Palermo.

A distanza di pochi giorni da un’analoga operazione, è in corso dall’alba di oggi un massiccio intervento di presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine nel quartiere San Filippo Neri di Palermo (Zen 1 e Zen 2).

L’attività interforze, condotta dalla polizia di Stato, dai carabinieri e dalla guardia di finanza, vede l’impiego sul campo di circa 200 uomini, unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga.

Sono impegnati anche gli elicotteri per i controlli e le riprese dall’alto.

Sul solco di quanto già avvenuto giorni addietro e sulla base dei riscontri investigativi già acquisiti, l’intervento di oggi rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze e regolarità delle attività commerciali.

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri.