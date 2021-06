Sarà trasportato all'ospedale Cervello

Un nuovo caso di variante Delta a Palermo. Un uomo di 41 anni che si trovava in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace è stato trovato positivo alla variante Delta e adesso sarà trasferito all’ospedale Cervello.

In questi giorni sono aumentate le percentuali di tamponi positivi sequenziali proprio per accertate e isolare i casi di variante Delta ritenuti quelli più seri per la arginare la diffusione del virus. Al momento a Palermo i casi fino a ieri erano sette, 30 in tutta la Sicilia. Tra questi 14 erano migranti.

Per lo più i contagianti sono uomini e donne che vengono dal Regno Unito, dal Portogallo o dall’Africa. L’uomo non ha particolari problemi e anche questo non avrebbe contratto la variante nel capoluogo.

E’ stato già tracciato e portato in ospedale per isolarlo ed evitare il contagio con gli altri ospiti nell’hotel.