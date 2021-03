L'azienda: "Abbiamo rispettato le rigide norme di contenimento"

Sette operai della nave Star Breezer che si trova ai cantieri navali di Palermo sono risultati positivi. Si tratta di 5 filippini e 2 indonesiani che questa mattina sono stati prelevati con le ambulanze allestite per il biocontenimento e portati al San Paolo Palace.

Altri 25 sono stati messi in quarantena mentre per tutti gli altri si attendono i risultati degli accertamenti. Sono sette di 188 impegnati nei lavori di manutenzione nella grande imbarcazione. La nave battente bandiera delle Bahamas a lungo ferma ai cantieri navali per lavori, era partita per eseguire alcune prove tecniche durante la navigazione. Prima di arrivare a destinazione l’equipaggio avrebbe fatto presente all’autorità portuale maltese che c’erano alcuni operai con febbre e dolori muscolari.

Da Malta è arrivato l’ordine di tornare in Sicilia. E’ stata comunicata la situazione dell’equipaggio e sono state organizzate le operazioni di trasbordo. “Abbiamo adottato le rigide procedure previste dall’Asp – dicono dalla Fincantieri – La situazione è sotto controllo. In questi mesi grazie al rispetto delle rigide norme previste sui luoghi di lavoro abbiamo contenuto i contagi”.

Gli ultimi 7 casi si aggiungono ai 25 contagiati registrati da inizio marzo: cinque tra la stessa Fincantieri e 20 nelle aziende dell’indotto.