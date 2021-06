Ecco la situazione in Sicilia

Sono una trentina i casi di variante Delta del Covid19 sequenziati in Sicilia da maggio ovvero da quando si è iniziata a cercare questa specifica mutazione del virus che lo rende più aggressivo e contagioso.

L’incidenza della variante Delta

Il dato esatto dell’incidenza della variante nell’isola si conoscerà solo fra qualche giorno quando sarà completato lo studio effettuato dalle Regioni insieme al centro nazionale di riferimento. Sono in corso, infatti, i sequenziamenti di altri tamponi sospetti. Di fatto, però, l’incidenza in Sicilia appare bassa rispetto alla media del Paese e soprattutto molto bassa rispetto alla media europea. Si tratta, infatti, di circa il 2% rispetto ai contagi di oltre un mese.

Metà fra i migranti

C’è poi da considerare che dei 30 casi riscontrati quasi la metà, 14 per l’esattezza, sono stati sequenziati su migranti che attualmente si trovano in isolamento sulla nave quarantena che si trova a Lampedusa. Una persona contagiata è stata intercettata in aeroporto a Palermo e un altro caso riguarda un diplomatico che partecipava al G20 di Catania.

Sicilia seconda in Italia per capacità di sequenziamento

“Il primo caso di variante Delta in Italia – ricorda il direttore generale dell’assessorato regionale alla salute della Regione siciliana Mario La Rocca – è stato segnalato dalla Sicilia lo scorso 8 maggio. Ed il fatto che siano stati riscontrati 30 casi è dovuto soprattutto al fatto che tanti campioni sono stati sequenziati. Come capacità di ricerca siamo secondi solo al Veneto, stiamo sequenziando tantissimi campioni questo ci fa ben sperare in termini di prevenzione della diffusione”.

Le zone rosse in Sicilia

Sul fronte delle zone rosse in Sicilia, al momento sono due quelle in vigore fino all’1 luglio: Santa Caterina Villarmosa (Cl), dallo scorso 15 giugno, Valguarnera Caropepe (En) dallo scorso 19 giugno.

Il contagio di ieri

Sono 84 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, nel bollettino precedente erano 111. Complessivamente 12.892 i tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% mentre ieri era al 2,4%. Ma purtroppo la Regione è ancora al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Nessuna vittima nelle ultime ore e il totale dei morti resta 5.965. Il numero degli attuali positivi è di 4.352 con una diminuzione di 16 casi. I guariti sono 100.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a crescere i ricoverati anche se in modo modesto. Ora sono 195, dieci in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, uno in più di ieri.

La situazione nelle singole province

I nuovi casi divisi fra le nove province mostrano Catania 27, Enna 15, Ragusa 13, Caltanissetta 11, Trapani 9, Messina 4, Palermo e Siracusa 2, Agrigento 1 .