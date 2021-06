La conferenza stampa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

La variante Delta del Covid-19, identificata in almeno 85 Paesi, è la «più trasmissibile» delle varianti identificate finora e si sta diffondendo rapidamente tra le popolazioni non vaccinate.

Così il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«So che a livello globale c’è attualmente molta preoccupazione per la variante Delta, e anche l’OMS ne è preoccupata», ha detto il direttore generale Ghebreyesus in una conferenza stampa che si è tenuta venerdì scorso, 25 giugno. La variante Delta è stata identificata per la prima volta in India.

Ghebreyesus ha notato con apprensione che, mentre alcuni Paesi stanno allentando le misure sanitarie e sociali, «stiamo iniziando a vedere un aumento della trasmissione in tutto il mondo». «Più casi significa più ricoveri e ciò aumenta il rischio di morte», ha aggiunto.

Pur sottolineando che sono attese e continueranno a essere segnalate nuove varianti di COVID-19, quello che succede «è quello che fanno i virus, si evolvono, ma possiamo prevenire l’emergere di varianti agendo sulla trasmissione».

Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del COVID-19 presso l’OMS, ha affermato che la variante Delta è un virus «pericoloso» ed è più trasmissibile della variante Alpha, che era essa stessa estremamente trasmissibile in tutta Europa e in qualsiasi Paese in cui è entrata.

«La variante Delta è ancora più trasmissibile», ha detto, aggiungendo che l’OMS sta osservando traiettorie di incidenti quasi «verticali» in un certo numero di Paesi in tutto il mondo.

Molti Stati europei stanno assistendo a un calo dei casi ma, al contempo, avvengono anche grandi eventi sportivi o religiosi e «persino barbecue in giardino».

«Tutte queste azioni hanno conseguenze e la variante Delta si sta diffondendo facilmente tra le persone che non sono vaccinate», ha affermato la dott.ssa Van Kerkhove.

L’esperta ha sottolineato che i vaccini anti COVID-19 sono «incredibilmente efficaci» nel prevenire malattie gravi e morte, anche contro la variante Delta.