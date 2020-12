Indaga la polizia

Raffica di rapine in questi giorni a Palermo. Ieri sera due colpi. Uno al centro La Malfa 14. Alla stessa ora un nuovo colpo al supermercato Conad di via Settembrini.

In tre hanno fatto irruzione poco prima della chiusura: avevano il volto coperto da un passamontagna e hanno minacciato gli addetti alla cassa per farsi consegnare i soldi.

Negli ultimi mesi più volte i malviventi hanno preso di mira il supermercato: lo scorso anno due giovani sono stati arrestati dopo l’ennesimo assalto, ma per l’attività commerciale sembra non esserci pace.

Una volta in possesso dei soldi dell’incasso, ancora in fase di quantificazione, la banda è scappata e ha fatto perdere le proprie tracce in pochi minuti. Quando è stato lanciato l’allarme sono arrivate le volanti della polizia che hanno avviato le ricerche dei rapinatori. Le indagini sono in corso.

Ieri sera il colpo nel negozio via La Malfa 14 nell’omonima via a Palermo. In due a volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio dove c’erano ancora una ventina di clienti.

I commessi hanno fatto chiudere alcuni clienti nei camerini in attesa che il colpo fosse concluso e il pericolo scampato per quanti si trovavano nell’esercizio commerciale. I due malviventi armati di pistola si sono diretti alle casse e hanno svuotato i cassetti. Il bottino è da quantificare.

I due sono fuggiti a bordo di un’auto. E hanno fatto perdere le tracce. Una volta in fuga i commessi sono riusciti a lanciare l’allarme. Sono arrivati gli agenti di polizia che hanno sentito i testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai due rapinatori.