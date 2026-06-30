Arriva un nuovo dirigente generale alla sanità in Sicilia. Dopo un interim di circa tre mesi e dopo lo scontro all’interno della maggioranza sulle scelte da fare per individuare il successore di Iacolino al Dipartimento di Piazza Ottavio Ziino (il secondo Dipartimento della sanità ha sede poco lontano, in via Vaccaro), arriva la scelta condivida da Fratelli d’Italia.

Uno dei temi era il fatto che sia l’assessore che i dirigenti generali della sanità fossero stati indicati da Forza Italia mentre Fratelli d’Italia chiedeva spazio in questo specifico settore.

Tatiana Agelao nominata dalla giunta regionale

È Tatiana Agelao, attuale responsabile dell’area interdipartimentale Programmazione sanitaria dell’assessorato della Salute, il nuovo dirigente generale del dipartimento della Pianificazione strategica. La nomina, proposta dall’assessore Marcello Caruso, è stata approvata dalla giunta regionale nella seduta di oggi.

Laureata in giurisprudenza, Agelao ha svolto compiti connessi al monitoraggio degli adempimenti Lea, i Livelli essenziali di assistenza, e agli obblighi derivanti dal Piano sanitario regionale, oltre ad attività di vigilanza e monitoraggio sul Programma operativo per la prosecuzione e il completamento del Piano di rientro.

Dipartimento gestito ad interim da marzo

Subentra a Giovanni Bologna, avvocato generale della Regione Siciliana, che ha svolto il ruolo di dirigente generale ad interim dal mese di marzo di quest’anno.

Plaude Fratelli d’Italia

“Siamo certi che Tatiana Agelao guiderà nel migliore dei modi la Pianificazione Strategica. Durante il suo percorso dirigenziale, infatti, ha già dimostrato grande competenza nel settore della Sanità, ad esempio nel monitoraggio degli adempimenti relativi ai Livelli essenziali di assistenza e al Piano sanitario regionale” affermano Giorgio Assenza (capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia) e i due esponenti di FdI in Commissione Sanità, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli, aggiungendo: «Accogliamo, quindi, con soddisfazione la sua nomina a dirigente generale approvata dalla giunta Schifani. Siamo consapevoli che la Sanità siciliana sta affrontando molteplici sfide: molto è stato fatto, molto ancora resta da fare. Garantiamo da parte di Fratelli d’Italia la massima collaborazione per tutelare sempre di più e meglio il diritto alla salute dei siciliani».