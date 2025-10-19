Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni – per tre è stato necessario procedere all’intubazione -. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presenti a Lampedusa.

Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri. I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall’elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall’isola.

Cinque migranti sono stati intubati perché gravissimi e trasportati in rianimazione a Palermo, Agrigento, Sciacca e Trapani. Per 23 migranti sono state necessarie delle punture per iniettare l’antidoto visto che erano intossicati da idrocarburi. Alcuni antidoti erano presenti a Lampedusa altri sono stati portati in elisoccorso dall’ospedale Civico.

I feriti saranno trasportati con gli elisoccorsi di Lampedusa, Pantelleria e Palermo e con con un mezzo aereo dell’aeronautica militare negli ospedali della Sicilia.

A coordinare l’intervento la centrale operativa del 118 di Palermo.