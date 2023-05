Portati via i soldi della cassa e alcuni liquori, indaga la polizia

Nuovo furto con scasso della vetrina in un esercizio commerciale a Palermo. Ad essere preso di mira è stato il bar del Corso. I ladri hanno sfondato l’ingresso che si trova in una stradina laterale e sono entrati nel locale che si trova in corso Vittorio Emanuele.

Sono stati portati via soldi che si trovavano in cassa e diverse bottiglie di liquore. Il bottino è da quantificare. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e le immagini delle telecamere della zona per risalire a chi ha compiuto il furto.

Nuovo furto in un centro scommesse a Palermo

Nei giorni scorsi si è registrato un altro centro scommesse a Palermo preso di mira. I ladri hanno scassinato la vetrina del Gold Bet in via Torretta e hanno portato via soldi in cassa, ma anche quelli che si trovavano nelle slot machine e nei distributori di merendine, bibite e caffè. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona. Per i titolari delle agenzie di scommesse un susseguirsi di colpi che sta creando allarme nella categoria.

La banda della spaccata e non solo

La matrice comune e quindi che si tratti della stessa “banda della spaccata” è una delle ipotesi più accreditate al vaglio degli inquirenti. L’aspetto inquietante è che nelle agenzie solitamente non si trova del denaro, se non piccole cifre e che monitor e pc presenti nelle sale non giustificano tali devastazioni. E adesso i titolari delle agenzie hanno paura che gli episodi possano ripetersi anche di giorno, con personale e clienti all’interno della sala. Per questo gli imprenditori coinvolti hanno chiesto alle Forze dell’Ordine maggiori controlli prima che dai furti si passi a qualcosa di ancora più grave.