in via elorina, a siracusa

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia di Siracusa in quanto ritenuto responsabile del furto con spaccata in un’area di servizio di un distributore di benzina in via Elorina, nella zona sud della città.

Auto rubata come ariete

Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli agenti delle Volanti, l’indagato si sarebbe servito di una macchina rubata per sfondare la vetrata del locale, da cui sono stati portati via alcuni pacchetti di sigarette e due birre.

Bloccato dalla polizia

L’allarme, scattato alla sala operativa della Questura di Siracusa, ha permesso agli agenti di iniziare le ricerche del ladro e poco dopo l’auto usata per il furto è stata intercettata e bloccata. Dentro il veicolo c’era la refurtiva, che è stata sequestrata e restituita al proprietario, mentre il 44enne è stato denunciato per furto e ricettazione.

Raffica di spaccate a Palermo

Nuovi furti a Palermo con le vetrine spaccate dei negozi a colpi di pietra. Un primo colpo al Gran Cafè Torino di via Roma. Un gruppo di giovani hanno portato il registratore di cassa con i soldi che si trovavano in cassa.

“Siamo stufi – dice la titolare – perché la situazione è ormai sconfortante. Siamo giovani e abbiamo deciso di investire qui, ma sta diventando complicato. Nel registratore di cassa, che hanno abbandonato, c’era appena il fondo cassa per l’indomani ma il danno è comunque ingente”.

Altri due colpi in rapida successione

Altri due furti si sono verificati il panificio Mulone di viale Croce Rossa dove i ladri hanno rubato circa mille euro che erano stati lasciati nel registratore di cassa. Altro furto al negozio Benetton che si trova sotto i portici di via Ruggero Settimo, quasi all’angolo con via Mariano Stabile.

Anche in quell’occasione i ladri si sarebbero introdotti nell’attività orzando la porta a vetri dell’ingresso principale, e una volta entrati avrebbero rubato i soldi lasciati nel registratore di cassa e i pochi capi d’abbigliamento che hanno potuto portare sotto braccio durante la fuga. Sui tre episodi indaga la polizia che ha acquisito le immagini di diverse telecamere.