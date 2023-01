Il colpo a Vittoria, nel Ragusano

Furto nel cuore della notte ai danni di una gioielleria di Vittoria, nel Ragusano. Qualcuno ha spaccato la vetrina dell’attività commerciale ed ha arraffato tutti i gioielli che si trovavano esposti. Indagano le forze dell’ordine che hanno sentito i titolari dell’attività per provare a ricostruire quanto accaduto.

Vetrina infranta

Ad essere stata presa di mira l’attività commerciale che si trova all’incrocio tra via Cavour e via Roma. I malintenzionati hanno agito con qualche oggetto pesante per infrangere la vetrina in modo da praticare un grosso foro. Da lì sono entrati dentro ed hanno portato via tutto quel che hanno potuto in pochi minuti.

Le indagini

Ad indagare le forze dell’ordine. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Proprio nei pressi della gioielleria risulta essere attiva una telecamera, videocollegata in circuito con caserma e commissariato. Il bottino è in via di quantificazione ma pare che sia abbastanza corposo da una prima verifica.









foto Franco Assenza

Altro furto nella stessa zona

Non è la prima volta che proprio le gioiellerie vengono prese di mira a Vittoria e oltretutto con questo stesso modus operandi. Un furto con spaccata fu realizzato ai danni della gioielleria Scibilia di via Cavour qualche tempo fa. Un episodio che oltretutto spinse il sindaco a chiedere la convocazione di un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Altra vetrina sfondata nella gioielleria Cordaro

Un forte boato notturno si verificò nell’aprile scorso. Il boato ha svegliato i residenti di via Serradifalco nel capoluogo isolano. Non si trattò di una bomba, come qualcuno aveva pensato, ma della vetrina blindata di una gioielleria spaccata da un gruppo di ladri che la sfondarono letteralmente per mettere a segno il furto. Dopo il botto qualcuno si è affacciato alla finestra e ha notato la vetrata della gioielleria Cordaro spaccata e una vettura che si allontanava. Sul posto i carabinieri. Nel 2019 un furto era stato commesso nella stessa gioielleria. I ladri erano riusciti a scardinare una porta secondaria e portare via oggetti preziosi.